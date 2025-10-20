«Αλλο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος και άλλο Νικήτας Κακλαμάνης».

Μπορεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος να μην υπέστη καμία κύρωση για τη χυδαία επίθεσή του εναντίον του βουλευτή της ΝΔ Δ. Καιρίδη και να τη γλίτωσε απλώς με σχόλια αποδοκιμασίας από τον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη, όμως ούτε του το αναγνωρίζει ούτε δεσμεύεται.



Με ανάρτηση στο Tik Tok επιτίθεται στον Νικήτα Κακλαμάνη με αφορμή δημοσίευμα ότι τηλεφωνεί σε βουλευτές της Ελληνικής Λύσης για να αποσύρουν τις μηνύσεις τους εναντίον του ανεξάρτητου βουλευτή Κ. Φλώρου για την επίθεση στον βουλευτή του κόμματός τους Β. Γραμμένο, ώστε να μην μείνει η Βουλή με 296 βουλευτές.

Με το γνωστό αγοραίο ύφος προειδοποιεί τον ΠτΒ με αποκαλύψεις και τον προσφωνεί χλευαστικά «Νικήτα μου, Νικήτα μου».

Το συμπέρασμα είναι προφανές: Αν δεν σκοτώσεις το τέρας αφού δαγκώσει, θα έρθει και η σειρά σου.

Α.Σ.