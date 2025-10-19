Γιατί ανησυχεί για τα εθνικά θέματα και γιατί εκτιμά ότι οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη δημόσια τηλεόραση και στο Γιώργο Κουβαρά υπήρξε η πλέον ενδιαφέρουσα συνέντευξη της εβδομάδας που πέρασε.

Ιδίως η τοποθέτησή του πως η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη ενόχλησε ιδιαίτερα το Μαξίμου, πολύ περισσότερο καθώς ήρθε αμέσως μετά την ανησυχία που εξέφρασε ο Κώστας Καραμανλής πως η χώρα κινδυνεύει με εθνική κρίση.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μάλιστα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, εκτιμά πως οι εξελίξεις ενδέχεται να επιταχυνθούν, ενώ είναι ανήσυχος και για την πορεία των εθνικών θεμάτων.

Β.Σκ.