Ναι σε κυβερνητική αλλαγή λένε οι επτά στους δέκα.

Δεν αξίζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη κυβερνητική θητεία λέει το 26,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Αυτοί μάλιστα που πιστεύουν ότι σίγουρα αξίζουν μια τρίτη θητεία είναι μόλις το 12,3%! Ούτε δηλαδή ο στενός πυρήνας των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος.

Αντιθέτως αυξάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων που ζητούν κυβερνητική αλλαγή. Ανέρχεται στο 69,5%- δηλαδή οι επτά στους δέκα! Το 62,2% μάλιστα θεωρούν ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.

Αυτό δείχνει η δημοσκόπηση της MRB για το ΟΡΕΝ, ενώ στα ίδια συμπεράσματα οδηγούν και οι ποιοτικές μετρήσεις άλλων εταιρειών, όπως πχ της GPO.

Ανεξαρτήτως των διαφόρων success story τα δύσκολα για το Μαξίμου φαίνεται να είναι μπροστά, ενώ -ταυτόχρονα- αναζητείται αντιπολίτευση με κυβερνητική προοπτική.

Β.Σκ.