Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις, στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ξέφυγε σε πολλά επίπεδα, ένα από τα οποία ήταν η τήρηση του χρόνου.

Το επεσήμανε εμφατικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το «μέτρησε» ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τις παραβιάσεις που έγιναν και, τελικά, έγινε γνωστό ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων θα συζητηθεί η εφαρμογή του «κόφτη», ώστε από τον Νοέμβριο και μετά να κλείνει το μικρόφωνο όταν ο ομιλητής υπερβαίνει τη διάρκεια που του αναλογεί.

Έχει ολοκληρωθεί η τεχνική προετοιμασία, έχουν γίνει πρόβες στην αίθουσα της ολομέλειας και μένει το πάτημα του κουμπιού. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου θα γίνει η σχετική συζήτηση την επόμενη εβδομάδα.

Α.Σ.