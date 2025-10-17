Σκληρή μάχη στο βόρειο τομέα της Β. Αθήνας μεταξύ υπουργών.

Στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας όπως μετονομάστηκαν οι Νομαρχιακές Οργανώσεις της ΝΔ).

Όπως συνήθως συμβαίνει, οι υπουργοί ασκούν την επιρροή τους στο παρασκήνιο για να προωθήσουν τα «δικά τους παιδιά», ειδικά για την προεδρία, προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο του κομματικού μηχανισμού στην εκλογική περιφέρεια, στην οποία πολιτεύονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, σκληρή μάχη εξελίχθηκε στο βόρειο τομέα της Β΄ Αθήνας με έναν ισχυρό υποψήφιο να προωθεί τον Παναγιώτη Λεμπέση, αντιπρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, ο οποίος τελικά αποσύρθηκε μετά από πίεση, που άσκησε εξίσου ισχυρός συνυποψήφιός του.

Ο Π. Λεμπέσης, τελικά, ορίστηκε αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ - γιατί τα δικά τους παιδιά δεν χάνονται.

Α.Σ.