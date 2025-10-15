Δεν το απέκλεισε - «είναι νωρίς ακόμη»

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης έδωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, στο στούντιο του ραδιοσταθμού «Παραπολιτικά 90,1».

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τις φήμες ότι θα ανανεωθεί η θητεία του και δεν το απέκλεισε λέγοντας: «Η θητεία μου λήγει τον Ιούλιο του 2026, οπότε είναι νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο».

Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις οικονομικού ενδιαφέροντας, αποφεύγοντας την πολιτική συζήτηση. Είπε, πάντως, ότι η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την θετική πορεία της οικονομίας.

Α.Σ.