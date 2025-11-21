«Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία …» είπε μεταξύ άλλων κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τη Novartis, ο Γιάνννης Στουρνάρας.

Για σκευωρία που στήθηκε …στο πόδι μίλησε ο Γιάννης Στουρνάρας, καταθέτοντας στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis.

Από τις χυδαιότερες σκευωρίες σε βάρος του πολιτικού συστήματος χαρακτήρισε την υπόθεση της Novartis, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ωστόσο πως ήταν στημένη «πρόχειρα, στο πόδι», με εξόφθαλμα ψέματα, όπως είπε, υποκινούμενη από την τότε κυβέρνηση.

Καταθέτοντας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε πως οι δύο κατηγορούμενοι ψευδομαρτύρησαν σε βάρος του πιθανότατα «εκβιαζόμενοι» από την τότε Κυβέρνηση, μέλη της οποίας έστησαν τη σκευωρία αυτή. «Τότε ο κ.Πολάκης είχε πει ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι'αυτό κελάηδησαν». Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε Κυβέρνηση», υποστήριξε στην κατάθεσή του και πρόσθεσε: «Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία ….Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά».

Πρόεδρος: Ποιοι τα ήθελαν αυτά;

Μάρτυρας: Η τότε κυβέρνηση, ήθελε τον Στουρνάρα στο στόχαστρο. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε Κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; Ο κ. Φρουζής στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά.

Ο κ.Στουρνάρας κατέθεσε πως «σκοπός ήταν να απαξιώσουν το «παλιό» όπως έλεγαν πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, Δεν ήξεραν καν ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρείες».