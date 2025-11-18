Τι κατέθεσε η σύζυγος του διοικητή της ΤτΕ, Λίνα Νικολοπούλου, στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

«Οι κατηγορούμενοι σύρθηκαν για να πουν αυτά τα εξόφθαλμα ψέματα», είπε η σύζυγος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου, αναφερόμενη στους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Νovartis, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για όσα είχαν καταθέσει περί χρηματισμού πολιτικών από τη φαρμακοβιομηχανία.

Η κ. Νικολοπούλου, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας από το δικαστήριο, χαρακτήρισε «δημιούργημα με στόχο να πληγεί και να καταστραφεί ο Γιάννης Στουρνάρας» την εμπλοκή του δικού της ονόματος και του συζύγου της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έλεγαν ότι έπαιρνα περισσότερα χρήματα, αλλά ήξεραν ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό… Είναι όλα τόσο εξόφθαλμα ψεύδη, δεν στοιχειοθετούνται. Απλά ήταν εύκολο να συνδεθώ εγώ με τον σύζυγό μου, που ήταν το πρόσωπο που ήθελαν τότε και βρήκαν μια σύμβαση… Στο πλαίσιο της δουλειάς μου μιλούσα μαζί με τους κατηγορούμενους όταν ήταν χορηγός η Νovartis, καθώς ήταν στο γραφείο Φρουζή. Ήταν τρομακτικό όλα αυτό που συνέβη. Εγώ διοργανώνω συνέδρια και υπάρχουν κανόνες και πλαφόν που ορίζουν τα ποσά».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες δεν αποφάσισαν μόνοι τους να στραφούν σε βάρος των προσώπων που ενέπλεξαν στην υπόθεση. «Πιστεύω ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά… σύρθηκαν με την έννοια της πίεσης… Ο σύζυγός μου δεν ήξερε τους κατηγορούμενους, μόνο τον Φρουζή όταν ήταν πρόεδρος του ΙΟΒΕ».

Κατηγορούμενος: Λέτε ότι με πιέζουν… ποιοι με πιέζουν; Ανήκω εγώ σε κάποιο πολιτικό χώρο;

Μάρτυρας: Πού να ξέρω… δεν μπορώ να καταλάβω…

Πρόεδρος: Αυτό αφήσατε να εννοηθεί, ότι ήταν πολιτική η πίεση…

Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν οι κατηγορούμενοι είχαν σχέση με τον πολιτικό κόσμο, αυτό είπα και αυτό λέω.