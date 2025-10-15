Τι ανησύχησε τον πρωθυπουργό και δεν μίλησε στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός είχε δεχθεί εισηγήσεις να παραστεί την Τρίτη στη βουλή και να μιλήσει στο νομοσχέδιο της Νίκη Κεραμέως για τα εργασιακά προκειμένου να υπερασπιστεί το 13ωρο και να αντικρούσει την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή κρίθηκε ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στην ολομέλεια θα εκτροχίαζε την συζήτηση αφού οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα έβρισκαν την ευκαιρία να κατευθύνουν την συζήτηση στην υπόθεση Ρούτσι και να την συνδέσουν με την τροπολογία που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Λ.Ι.