Μπορεί από την Κουμουνδούρου να εκπέμπεται ακόμα αμηχανία μετά την παραίτηση Τσίπρα. Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να απάντησε με ένα «ουδέν σχόλιο» σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες το πρωί εισερχόμενος στη Βουλή. Μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί ακόμη ούτε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Για δικούς του λόγους πάντως, ηγετικά και ιδιαιτέρως αιχμηρά έσπευσε να τοποθετηθεί ο Παύλος Πολάκης στους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ που επιστράτευσε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος σε όσους μοιράστηκαν κοινούς αγώνες και αγωνίες, για «τις πιο όμορφες θάλασσες που σύντομα μπορεί να ταξιδέψουν ξανά μαζί», ήτοι για έναν ενδεχόμενο νέο πολιτικό φορέα.

Το επισημαίνουμε δίχως περαιτέρω σχόλια, διότι έχει την πολιτική σημασία του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

1)Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2)Καλές θάλασσες λοιπον …(με την 5η διάσπαση ….)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις ,οχι στις προθέσεις.

Ν.Α.