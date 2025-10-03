Νέες φουρτούνες στην Κουμουνδούρου.

Από τα μέσα ενημέρωσης πέρασε απαρατήρητο, αλλά στο παρασκήνιο της Κουμουνδούρου γίνεται μεγάλη συζήτηση για μια συνέντευξη της Λούκας Κατσέλη στη «Ναυτεμπορική».

Για δυο κυρίως θέματα: Από τη δήλωσή της ότι δεν μιλάει πλέον για δεξιά-αριστερά, γιατί ο καθένας δίνει διαφορετική ερμηνεία στους όρους, αλλά και γιατί στο Συνέδριο που διοργανώνει θα καλέσει και βουλευτές και Νέας Δημοκρατίας! Επίσης και βουλευτές ανεξάρτητους που ανήκαν στο χώρο (δηλαδή και του κόμματος Κασσελάκη), αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για να δούμε ποιοι θα εκφράσουν το προβληματισμό τους δημοσίως...

{https://www.youtube.com/watch?v=suxZ0uI_MNQ}

Ε.Σ.