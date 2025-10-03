Στη γραμμή Δένδια για τον Π. Ρούτσι.

Ο βουλευτής Β Πειραιά της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε από χθες θέση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Σήμερα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ζητώντας να καλλιεργηθεί μια νέα σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, επιβεβαίωσε ότι συντάσσεται με τον Ν. Δένδια ως προς την ανάγκη να ικανοποιήσει η Δικαιοσύνη το αίτημά του.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας άλλης αντιμετώπισης των συγγενών των θυμάτων, ακόμη και της Μαρίας Καρυστιανού.

«Δεν είναι αντίπαλοί μας αυτοί οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από την τεράστια τραγωδία των Τεμπών. Πρέπει να χτιστεί γέφυρα με αυτούς τους γονείς, κακώς τους έχουμε αφήσει βορά στα χέρια του κάθε ριζοσπάστη, του κάθε λαϊκιστή», είπε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής εκτός γραμμής για την υπόθεση Ρούτσι έχουν τοποθετηθεί οι βουλευτές Καλογερόπουλος και Μαρκόπουλος, οι υπουργοί Δένδιας και Κυρανάκης.

Α.Σ.