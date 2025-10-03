Ξενάγηση σε εφήβους που φιλοξενούνται σε ξενώνα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

Εδώ και δέκα χρόνια ο βουλευτής Α΄ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος κάνει ξεναγήσεις στο Μουσείο Μπενάκη.

Οπως ο ίδιος το έχει περιγράψει, "δεν είναι ακριβώς ξενάγηση, αλλά ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τον απίστευτο πλούτο που έχουμε δημιουργήσει Ελληνίδες και Έλληνες, μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό".

Χθες το απόγευμα σ αυτό το ταξίδι τον ακολούθησαν έφηβοι που φιλοξενούνται σε ξενώνα της ΕΠΑΨΥ και έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οπως μεταφέρθηκε στη στήλη, είναι συναρπαστικός αφηγητής όταν πρόκειται για ιστορία, τέχνη και ελληνισμό.

Α.Σ.