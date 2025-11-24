Τι πρέπει να αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ για να λέει ότι θα διεκδικήσει την πρώτη θέση και αυτό θα έχει ...βάση!

Θυμάστε τον Παύλο Γερουλάνο που έθεσε διορία δυο μηνών για κουνηθεί η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ γιατί διαφορετικά η κλεψύδρα τελειώνει;

Σήμερα λήγει η δίμηνη προθεσμία που έθεσε ο «δελφίνος» της Χαριλάου Τρικούπη εισάγοντας και καθιερώνοντας την «βελόνα που δεν κουνιέται» στην πολιτική ορολογία, πλην όμως η βελόνα της διαφοράς με τη ΝΔ μοιάζει να είναι στο ίδιο σημείο όπως και τα ποσοστά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις.

Η αλήθεια είναι πως στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κατανοούν απόλυτα την πραγματικότητα, την οποία πραγματικότητα -όπως διεμήνυε ένας μεγάλος φιλόσοφος- για την αλλάξεις πρέπει να την κατανοήσεις. Και επιπλέον, με ποια πειστικότητα θα ισχυρίζεσαι στην τελική ευθεία προς τις κάλπες πως στόχος σου είναι η πρώτη θέση όταν έχεις νταμπλ σκορ διαφορά από το κόμμα που προηγείται; Στο ΠΑΣΟΚ η ηγεσία εκτιμά πως δεν πάει καλά το κόμμα λόγω των διαφοροποιήσεων των «δελφίνων» και κάποιοι από την εσωκομματική λειτουργία γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ενεργοποιεί τα συλλογικά όργανα. Οι αιτίες φυσικά είναι βαθύτερες.

-Μπορεί πχ να διεκδικήσει πρωτιά το ΠΑΣΟΚ αν δεν βελτιωθεί η δημοσκοπική εικόνα του αρχηγού του και αν δεν δημιουργηθεί πρωθυπουργική εικόνα;

-Μπορεί να ανατραπεί η διαφορά υπέρ της ΝΔ αν το ΠΑΣΟΚ δεν διαμορφώσει μια πραγματικά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αντί για δέσμες μέτρων και σκληρή κριτική στον Μητσοτάκη;

-Μπορεί χωρίς στρατηγική συνεργασιών, με το ΠΑΣΟΚ να μοιάζει με κόμμα ...ανάδελφο φοβούμενο μήπως χάσει τους ...κεντρώους ψηφοφόρους;

-Μπορεί η αρνητική εικόνα να αποδίδεται αποκλειστικά στην «υπονόμευση του προέδρου»;

Αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη του υπογράφοντος στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τρεις πλευρές:

-Μια «φοβική» (και όχι μόνο στα θέματα των πολιτικών συνεργασιών) ηγεσία.

-Μια δεύτερη που επιδιώκει να μένει ανοιχτή η πόρτα της συνεργασίας με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.

-Και μια τρίτη που εμφανίζει εναλλακτική πλατφόρμα, κυρίως στο θέμα των συνεργασιών και που εκφράζεται από τον Χάρη Δούκα, τον Μιχάλη Κατρίνη και -σε μεγάλο βαθμό- και από τον Παύλο Γερουλάνο!

Με αυτά κατά τη γνώμη μας οφείλει να ασχοληθεί η Χαριλάου Τρικούπη και όχι με τα μικρά και τον διαμοιρασμό ρόλων!