Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε με δήλωσή του την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029».

«Ο Πρωθυπουργός με την ανάρτηση του προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να «βγει από πάνω» σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο.

Ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας στους πέντε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 60%. Επτά χαμένα χρόνια κατά τα οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων συρρικνώθηκαν και οι πραγματικοί μισθοί έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας.

Σήμερα προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την οποία η κυβέρνηση του πολέμησε συνειδητά και προσπάθησε να καθυστερήσει.

Ακόμα και την εθνική εξαίρεση της αδυναμίας καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, την παρουσιάζει ως νέα αρχή, λες και αυτό το φιάσκο προέκυψε από «φυσικό φαινόμενο».

Σαν να μην ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα που καταδικάζουν τον πρωτογενή τομέα σε υστέρηση και υπονομεύουν την καθημερινότητα των αγροτών.

Αμετανόητος πιστεύει πως με την προπαγάνδα θα κρύψει τις ευθύνες.

Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες μας γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση.

Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029.

Η μόνη εγγύηση για πιο ισχυρή ανάπτυξη, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και κοινωνική αλληλεγγύη είναι το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή».