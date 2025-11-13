Ο Παύλος και η έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ - Το θέμα για την έλλειψη συλλογικότητας βρίσκει ανοιχτά αυτιά σε βουλευτές και στελέχη - Κλείνει το μέτωπο με τον Δούκα - Γιατί η Χαρ. Τρικούπη τον κατηγορεί για «λευκή απεργία»!

Σε υπ΄ αριθμόν ένα πονοκέφαλο εξελίσσεται για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Παύλος Γερουλάνος. Η πολυσυζητημένη ατάκα του περί της κολλημένης βελόνας των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και η δίμηνη διορία για την άνοδό τους, αποτέλεσε την πιο ηχηρή καμπάνα με έντονα χαρακτηριστικά αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την επανεκλογή του πριν από 13 μήνες. Σε λίγες ημέρες που συμπληρώνονται οι δυο μήνες θα έχει ενδιαφέρον αν θα επανέλθει στο θέμα ο κ. Γερουλάνο, δεδομένου ότι τα ποσοστά του κόμματος δεν έχουν ξεκολλήσει από το 12% με 13%.

Με παρέμβασή του ο πρώην υπουργός «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά με αφορμή το θέμα της συλλογικότητας στη λήψη των αποφάσεων στο ΠΑΣΟΚ. «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να οδηγήσει την χώρα σε μια “έκρηξη δημοκρατίας”, με ένα σαρωτικό μήνυμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και θεσμικότητας ώστε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τότε θα πρέπει να το κάνει πρώτο στη δική του λειτουργία. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε σε όλους ότι εμείς βάζουμε στην ουσία, στην πράξη, τον πολίτη πρώτο στις προτεραιότητές μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, δημιουργώντας νέο γύρο συζητήσεων στην Χαριλάου Τρικούπη. H πραγματικότητα είναι, πάντως, πως ο κ. Γερουλάνος επέλεξε ένα θέμα που βρίσκει ανοιχτά αυτιά σε αρκετά στελέχη και βουλευτές του κόμματος, τα οποία θεωρούν πως δεν γίνεται να μην συνεδριάζουν τα όργανα. Επ’ αυτού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται μεταξύ άλλων τις ατέλειωτες συσκέψεις που έγιναν για το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ.

Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει καμία διάθεση να σηκώσει το γάντι, καθώς το μήνυμα που στέλνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι πως δεν θέλει να ενισχύσει την εσωστρέφεια αλλά να εστιάσει στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τα ΕΛΤΑ, τους αγρότες (σ.σ: έδωσε το παρών την Τρίτη το μεσημέρι στις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα, ενώ πραγματοποίησε και περιφερειακό συνέδριο στην Λάρισα για τα αγροτικά), αλλά και στη συζήτηση που θα γίνει την Παρασκευή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το θέμα της ακρίβειας.

Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όμως, υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη ο κ. Γερουλάνος αποφεύγει να σηκώσει βασικές πρωτοβουλίες του κόμματος, παρότι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Φέρνουν ως πρόσφατο και συνάμα χαρακτηριστικό περιστατικό αυτό για το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο τελικά «υποστήριξε» ο τρίτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης.

Ούτως ή άλλως, πρέπει να επισημανθεί ότι η σχέση των δυο ανδρών είναι εδώ και πολλά χρόνια στο ναδίρ, παρότι ο κ. Γερουλάνος έχει χρηστεί από τον κ. Ανδρουλάκη πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και έχει τις αρμοδιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη εμφανίζουν τον κ. Γερουλάνο να προετοιμάζεται για τα καλά για την επόμενη μέρα. Με περιοδείες ανά την Ελλάδα μέσω των οποίων ενισχύει και επεκτείνει το δίκτυο των υποστηρικτών του. Με επαφές με βουλευτές και κομματικά στελέχη που δεν τον είχαν στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Χριστίνας Σταρακά.

Με κλείσιμο των μετώπων που είχε ανοίξει στις εσωκομματικές εκλογές, πρωτίστως με τον δήμαρχο Αθηναίων με τον οποίο ήταν σε μόνιμη ένταση το προηγούμενο διάστημα.

Οι πληροφορίες φέρνουν τον κ. Γερουλάνο να ισχυρίζεται στους συνομιλητές του πως η βασική του αντίπαλος αν τεθεί θέμα ηγεσίας μετά τις εθνικές εκλογές είναι η Άννα Διαμαντοπούλου και πλέον όχι ο κ. Δούκας. Κατά μια έννοια, σαν να θεωρεί ότι θα αναβιώσουν τα παλιά μπλοκ που κυριαρχούσαν στο ΠΑΣΟΚ, αυτά των «Παπανδρεϊκών» και των «εκσυγχρονιστών».