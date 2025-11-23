Όσα τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, εισαγωγικά έθεσε ως πρόταγμα να νιώσουν τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας ότι στον τόπο τους μπορούν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

«Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Παιδείας είναι ψευτοδιλήμματα» σημείωσε και προσδιόρισε ως στοίχημα την αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Οφείλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα και να πούμε τι είναι αυτό που θα κάνει δυνατό το εκπαιδευτικό μας σύστημα προκειμένου να παρέχει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να προχωρά μπροστά. Το έχουμε ξανακάνει» τόνισε ο κ. Γερουλάνος υπογραμμίζοντας ότι είναι επείγον να μεταρρυθμιστεί ένα μονολιθικό σύστημα εκπαίδευσης που δεν προσκαλεί τους μαθητές να πετύχουν μέσα σε αυτό αγκαλιάζοντας τις μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες τους.

«Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια να λέει στα παιδιά της ότι δεν αξίζουν και να τα σπρώχνει στο εξωτερικό;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο.

«Ακόμη παλεύουμε για τα αυτονόητα, τα σχολεία μας -ακόμη και αυτά της ειδικής αγωγής- παραμένουν ως σήμερα υποστελεχωμένα. Το δημόσιο σχολείο λειτουργεί χάρη στην υπερπροσπάθεια καθηγητών και γονέων» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Απαιτείται η σύσταση εθνικού συμβουλίου παιδείας γιατί η παιδεία δεν μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση κάθε τέσσερα χρόνια» κατέληξε.

Ο Παναγιώτης Γκόβας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι «η δημόσια εκπαίδευση δοκιμάζεται από πολιτικές αποδόμησης και κρυφής ιδιωτικοποίησης της» με αποτέλεσμα να μην προωθείται η ανοδική κοινωνική κινητικότητα. «Το σχολείο χάνει τον μορφωτικό του ρόλο, μηδενική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, βιβλία 20 ετίας, στο όνομα του εξορθολογισμού τα σχολεία στην περιφέρεια πλήττονται» σημείωσε.

Η Παναγιώτα Μπουμπούλη, Εκπαιδευτικός, ανέπτυξε τα προβλήματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. «Δεν προσλαμβάνεται επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και τμημάτων ένταξης.

Ένας εκπαιδευτικός μοιράζεται σε πολλούς μαθητές. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραγκωνίζονται» τόνισε και επέστησε την προσοχή για εξειδικευμένη επιμόρφωση καθηγητών και γονέων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε μαθητή με μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, υπογράμμισε την υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αντίληψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζει τα πανεπιστήμια ως «διοικητικές μονάδες χωρίς σταθερή ερευνητική στρατηγική». «Η Παιδεία για το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοχλός για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να μετασχηματιστεί το παραγωγικό της μοντέλο. Δεν είναι πολιτική ενός υπουργείου αλλά ενός εθνικού προσανατολισμού» ανέφερε.

«Η τεχνολογία πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία, δημιουργώντας νέα οικοσυστήματα που προχωρούν στη δημιουργική διάσταση» επέμεινε ο Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ώστε η νέα γενιά να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής στα ευφυή πληροφοριακά συστήματα, επισήμανε ότι «τα πανεπιστήμια μας πρέπει να γίνουν ο μοχλός της περιφερειακής ανασυγκρότησης» και κατέδειξε με παραδείγματα πως θα συνδεθεί το πανεπιστήμιο με τον πρωτογενή τομέα, την ενέργεια, τις επιχειρήσεις και ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική. «Μια περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας και ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναγκαία» κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού.