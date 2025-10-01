Η δημόσια παιδεία σε κρίση.

Επειδή η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει χαρακτηρίσει «δομικό» το πρόβλημα των κενών στα σχολεία, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να λυθούν τα προβλήματα, η στήλη καταγράφει τα κενά στο Γυμνάσιο Αντιπάρου (με μια τάξη Λυκείου): Παράλληλη στήριξη, 8 ώρες γυμναστική (δεν θα κάνουν παρέλαση), 9 ώρες πληροφορική, 9 ώρες αγγλικά, 3 ώρες μουσική, 1 ώρα οικονομικά, 8 ώρες θρησκευτικά, για την πρώτη Λυκείου 3 ώρες τράπεζα θεμάτων και τμήμα ένταξης.

Μα πόσες άδειες εγκυμοσύνης και μητρότητας να δόθηκαν πια;

Α.Σ.