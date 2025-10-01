Ανησυχία για το τι θα πει στη συνέντευξη Τύπου - Τι θα συζητήσει με Φλωρίδη και Πιερρακάκη.

Η κυβέρνηση προβληματίζεται για την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας την Πέμπτη στην Αθήνα.

Εικάζουν ότι θα αναφερθεί περισσότερο στην τραγωδία των Τεμπών και λιγότερο στο σκάνδαλο του ΟΕΠΕΚΕΠΕ στο οποίο γίνεται συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να συμμορφωθεί η χώρα στις απαιτήσεις της Κομισιόν και για να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews με τον Γ. Φλωρίδη η κυρία Κοβέσι θα συζητήσει θέματα που αφορούν την στελέχωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα (υπάλληλοι , διαμονή κλπ) ενώ με τον Κ. Πιερρακάκη αναμένεται να εστιάσουν στο μεγάλο κύκλωμα φοροαποφυγής δασμών στην διακίνηση ηλεκτρικών πατινιών από διεθνή σπείρα και με τη συμμετοχή ελλήνων τελωνειακών στο λιμάνι του Πειραιά.

Ίδωμεν..

Λ.Ι.