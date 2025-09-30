Πριν λίγες μέρες ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, είχε ζητήσει και αυτός εμμέσως την κλήση του κ. Μυλωνάκη.

Διαφοροποιείται από το Μέγαρο Μαξίμου η Σοφία Βούλτεψη η οποία χθες στην εκπομπή του Γιώργου Μελιγγώνη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής ζήτησε να κληθεί o Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Ο Μυλωνάκης πρέπει να έρθει στην εξεταστική επιτροπή» είπε ξεκάθαρα η γαλάζια βουλεύτρια της πλειοψηφίας ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις καταγγελίες του Νίκου Σαλάτα ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι καρατομήθηκε με «εντολή Μαξίμου» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα με εντολή του κ. Μυλωνάκη.

Η ξεκάθαρη διαφοροποίηση της κ. Βούλτεψη δεν προέκυψε σαν κεραυνός εν αιθρία. Πριν λίγες μέρες ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, είχε ζητήσει και αυτός εμμέσως την κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική. Ο «οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να κληθεί» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Φαίνεται ότι η γραμμή του Μαξίμου που κρατάει εκτός της Εξεταστικής Επιτροπής τον Γιώργο Μυλωνάκη έχει ξεκινήσει να βρίσκει αντιστάσεις και στο εσωτερικό του γαλάζιου στρατοπέδου.

Μπ. Γ.