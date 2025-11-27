Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε στο σημείο όπου, σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο μάρτυρας εμφανίζεται να λέει πως «πρέπει να πάει να βρει τον Μάκη».

«Φωτιές» άναψε στην εξεταστική επιτροπή ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Δημήτρης Ντογκούλης, όταν κλήθηκε να εξηγήσει τον ιδιότυπο διάλογό που εμπεριέχεται στην δικογραφία που φέρεται να είχε με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό και κυρίως τις αναφορές του στον «Μάκη» και στον χαρακτηρισμό «γκάγκστερ» για τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μπαμπασίδη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε στο σημείο όπου, σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο μάρτυρας εμφανίζεται να λέει πως «πρέπει να πάει να βρει τον Μάκη» για να του μιλήσει για τη συμπεριφορά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη. Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο «Μάκης», ο Δημήτρης Ντογκούλης απάντησε χωρίς περιστροφές: «Θα πήγαινα να δω τον Βορίδη», διευκρινίζοντας ωστόσο στη συνέχεια πως τελικώς δεν πήγε ποτέ.

Το δεύτερο σημείο που προκάλεσε αίσθηση, ήταν ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τον τρόπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τον ίδιο ο Κυριάκος Μπαμπασίδης. Στις συνομιλίες με τον Λευτέρη Ζερβό φέρεται να τον αποκαλεί «γκάγκστερ», κάτι που στη συνεδρίαση προσπάθησε να μετριάσει λέγοντας ότι εννοούσε «εκτελεστικότητα», «σκληρή συμπεριφορά» και «μονομερείς αποφάσεις».

Ωστόσο, όταν η Μιλένα Αποστολάκη αντέτεινε πως «γκάγκστερ» σημαίνει εγκληματίας, εκείνος επέμεινε ότι χρησιμοποιούσε τον όρο «μεταφορικά» για να δείξει τον τρόπο που λειτουργούσε ο Μπαμπασίδης. Η στοιχομυθία που ακολουθεί είναι ενδεικτική του κλίματος που επικράτησε.

Μ. Αποστολάκη: Ένας άνθρωπος που παίρνει στις 9 απόφαση και στις 10 εκτελεί στα δικά μας ελληνικά λέγεται επιπόλαιος

Δ. Ντογκούλη: Εννοώ ότι λειτουργούσε χωρίς συμβουλευτική

Μ. Αποστολάκη: Δεν λέγεται γκάγκστερ αυτός

Δ. Ντογκούλης: Χρησιμοποιώ αυτό για να επισημάνω εκτελεστική δυνατότητα του killer

Μ. Αποστολάκη: Θα ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε, γκάγκστερ είναι εγκληματίες

Δ. Ντογκούλη: Λέμε και έναν δυναμικό

Μ. Αποστολάκη: Θα μας τρελάνετε

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο διάλογος που φέρεται να εμπεριέχεται στην δικογραφία για τις παραπάνω αναφορές είναι ο εξής:

ΖΕΡΒΟΣ : Άμα είναι να διαλύσει όλο το σύστημα ο Μπαμπασίδης με τις πλάτες που έχει, θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι υπουργοί;

ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ: Ο Μπαμπασίδης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Είναι γκάνγκστερ και μου είπε και ο Τσιάρας ότι τον έχει γ@@@@@@ ένας Μπαμπασίδης

ΖΕΡΒΟΣ- Ναι τον έχει γ@@@@@@, αλλά δεν κάνει τίποτα

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον κ. Ντογκούλη αν στους διαλόγους, σε κάποιο σημείο εκ των οποίων φέρεται να λέει «κάνει 500 χιλιάρικα και τα 400 τα πάει κάπου» μιλά για ενδεχόμενο χρηματισμό του Κυριάκου Μπαμπασίδη, με τον μάρτυρα να διευκρινίζει ότι δεν κατήγγειλε χρηματισμό, αλλά αναζητούσε εξήγηση για την «απότομη αλλαγή συμπεριφοράς» του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας άφησε αιχμές για τον Νουροπαμπλικ, ενώ απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη είπε πως τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κάνουν στις αιτήσεις αυτά που τους υποδεικνύουν οι παραγωγοί. «Χθες ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο ο κ. Αντωνόπουλος δήλωσε ότι εν αγνοία του το ΚΥΔ κατέθεσε αιτήσεις για τον ίδιο. Εσείς μας λέτε ότι χρειάζεται παρουσία του παραγωγού και η προσωπική του βούληση. Θα τα δούμε αυτό μπορεί ο κ. Αντωνόπουλος να χρειαστεί να έρθει εκ νέου», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ, ενώ ρώτησε τον μάρτυρα αν μέσω του ΚΥΔ έκαναν αίτηση συγγενικά πρόσωπα της Ευαγγελίας Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ντογκούλη να απαντά θετικά.