Στο υπουργικό συμβούλιο το ν/σ του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση ΝΠΔΔ.

O κύβος ερρίφθη: Οπως όλα δείχνουν, θα αποδώσει η πολυετής και επίπονη προσπάθεια της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) για τη δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τους ψυχολόγους προκειμένου να μπουν κανόνες, να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία σε ένα χαοτικό επαγγελματικό χώρο που «μολύνεται» από δήθεν επιστήμονες.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος θα παρουσιάσουν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το ν/σ για τη σύσταση του Νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων.

Οπως έχει επισημάνει κατ επανάληψη η στήλη, τo αίτημα της ΕΛΨΕ είχε υιοθετήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλος αλλά όχι και η τομεάρχης ψυχικής υγείας του ΠΑΣΟΚ Ρ. Θρασκιά.

Α.Σ.