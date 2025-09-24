Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την «επιτυχία» του νόμου Πλεύρη τις μέρες που δεν έρχονται μετανάστες και ...σιωπά όταν φτάνουν!

251 μετανάστες βρίσκονται και πάλι από χθες στην πρόχειρη δομή της Αγιάς στην Κρήτη, δείχνοντας και πάλι πόσο κατασκευασμένες είναι οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης ότι με το νόμο Πλεύρη μηδενίστηκαν οι δομές!

Το Μαξίμου ακολουθεί μια κοντόφθαλμη τακτική, επιστρατεύοντας και τα φιλοκυβερνητικά μέσα: Πανηγυρίζει για την "επιτυχία" του νόμου Πλεύρη τις μέρες που δεν έρχονται μετανάστες και ...σιωπά όταν εκατοντάδες μετανάστες φτάνουν, κυρίως στην Κρήτη και την Γαύδο!

Όλα για την επικοινωνία, με μια επικίνδυνη τραμπική ρητορική!

Τ.Τε.