Τα ταξιδιωτικά έσοδα εμφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο μειωμένα κατά 126,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Διαμορφώθηκαν στα 3,42 δισ. ευρώ από 3,55 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση κατά 3,6% στις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών. Οι σχετικές εισπράξεις, αντιθέτως, υποχώρησαν κατά το ίδιο ποσοστό, περιορίζοντας την επίδοση του μήνα και συμπιέζοντας στο 1,66 δισ. ευρώ τη συνολική αύξηση των εσόδων στο εννεάμηνο. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 20,13 δισ. ευρώ, 9% υψηλότερα από το 2024, με τις αφίξεις να ενισχύονται κατά 4% και τα έσοδα κατά 9%.

Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 408,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 77,1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, επηρεασμένο από την επιδείνωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το έλλειμμα πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε λόγω χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Αντίθετα, το έλλειμμα των δευτερογενών εισοδημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών από όλους τους τομείς.

Στο εννεάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα αγαθών περιορίστηκε, καθώς η πτώση των εισαγωγών υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών, ενώ το πλεόνασμα υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, παρά την επιδείνωση στις μεταφορές και τις λοιπές υπηρεσίες. Το έλλειμμα πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε, ενώ το πλεόνασμα δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε μικρή επιδείνωση.

Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε τον Σεπτέμβριο έλλειμμα 8,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ στο εννεάμηνο πέρασε σε πλεόνασμα 601,7 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε επίσης βελτίωση, με το έλλειμμα του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνεται στα 416,9 εκατ. ευρώ και στο εννεάμηνο στα 6,4 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν τον Σεπτέμβριο καθαρές εισροές τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις υποχρεώσεις των κατοίκων, ενώ στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρατηρήθηκε μειωμένη τοποθέτηση κατοίκων σε ομόλογα του εξωτερικού και αυξημένο ενδιαφέρον μη κατοίκων για ελληνικά ομόλογα και μετοχές. Στις λοιπές επενδύσεις καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων λόγω αυξημένων δανείων προς μη κατοίκους και στατιστικών προσαρμογών, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κυρίως λόγω υποχώρησης τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos.

Στο εννεάμηνο, οι άμεσες επενδύσεις παρουσίασαν ισχυρές καθαρές εισροές, με 8,6 δισ. ευρώ να αφορούν τοποθετήσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν σημαντική αύξηση τοποθετήσεων σε ελληνικούς τίτλους από μη κατοίκους, ενώ στις λοιπές επενδύσεις καταγράφηκαν σημαντικές στατιστικές προσαρμογές λόγω τραπεζογραμματίων και μείωση τοποθετήσεων μη κατοίκων σε εγχώριες καταθέσεις. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ενισχύθηκαν, φθάνοντας τα 18,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 13,9 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.