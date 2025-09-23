Τη μη λειτουργία των κομματικών οργάνων καυτηριάζει ο πρώην υπουργός.

Ο Χάρης Καστανίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τις διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώνεται η στρατηγική, για να ζητήσει να λειτουργούν τα όργανα. Υποστηρίζει, δηλαδή, το αίτημα που έθεσε ήδη ο Παύλος Γερουλάνος.

Η ανάρτηση του Χ. Καστανίδη στο Χ

1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024. 2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια. 3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου! Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική.

