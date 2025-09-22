Για όγδοη μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Δεν είναι μόνο οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ούτε ότι πολίτες τον συναντούν καθημερινά έξω από τη Βουλή για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Είναι, κυρίως, ότι έχει δίκιο, το διεκδικεί θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο πολιτικά και επικοινωνιακά.

Ο Αντ. Σαμαράς έκανε ηχηρή παρέμβαση για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του Πάνου Ρούτσι να ζητά εκταφή της σορού του παιδιού του. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν τη διεκδίκησή του και κάθε μέρα που περνά η πίεση θα μεγαλώνει.

Κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της ΝΔ πετούν το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη όταν δέχονται ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν αρκεί για να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η σκιά των Τεμπών πέφτει, ξανά, πάνω από τη Βουλή, με μια αφορμή που δεν την είχαν προβλέψει.

