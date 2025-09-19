Ραντεβού στην Ολομέλεια φαίνεται πως θα δώσουν τελικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς σύμφωνα με τον προς ώρας, κοινοβουλευτικό προγραμματισμό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Δελτίο των Επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 22/09 που έχει διανεμηθεί από σήμερα, η ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου προς τον κ. Μυλωνάκη με θέμα «η παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση από εσάς του υπομνήματος, άλλως «εσωτερικού σημειώματος» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας από τον Ιούνιο 2025», έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί.

Μένει να δούμε αν τελικώς δεν θα υπάρξει άλλη αναβολή και αν τελικώς πραγματοποιηθεί το τετ α τετ των δύο. Θυμίζουμε πως η ερώτηση δεν είχε συζητηθεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βάλει κατά του Γιώργου Μυλωνάκη και της κυβέρνησης.

Αναμείνατε…

Σ.Σ.