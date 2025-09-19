Αν παρατηρήσει κανείς την προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων του Μεγάρου Μαξίμου θα διαπιστώσει ένα διαχρονικό pattern που λένε και στο χωριό μου, ένα ίδιο μοτίβο.

Στην Εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών η πλειοψηφία της ΝΔ εξαίρεσε από τους μάρτυρες εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι καταθέσεις των οποίων ήταν αυτονόητες και θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση, όπως τον μέχρι την παραίτησή του στενότερο συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη και πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, Γρηγόρη Δημητριάδη - ο οποίος ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, κλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Τρία χρόνια μετά, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία της ΝΔ εξαιρεί από τους μάρτυρες εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον σημερινό στενότερο συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος μετά την παραδοχή του παραιτηθέντος υφυπουργού Χρ. Μπουκώρου πως γνώριζε το περιεχόμενο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ πριν φτάσει στη Βουλή, όπως αποκάλυψε το Documento, ομολόγησε πως είχε λάβει «εσωτερικό σημείωμα για τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αν και τα σχόλια για το... απύθμενο βάθος διερεύνησης των σκανδάλων είναι περιττά, δεν μπορεί να μην θυμηθεί κανείς την μνημειώδη αποστροφή του Πρωθυπουργού για μία τρίτη Εξεταστική, αυτή για τα Τέμπη, η οποία «δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Βουλής», ως μοτίβο διαχείρισης πλέον.

Πώς το έλεγε ο Μαρξ; Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Για την τρίτη φορά δεν είχε προβλέψει ούτε ο Καρλ. Ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε προσδοκία...

Ν.Α.