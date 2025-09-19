Αφαντος και άλαλος ο βουλευτής που έκανε γνωστό ότι ο Γ. Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ πριν φτάσει στη Βουλή.

Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχθεί η ΝΔ να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Χρ. Μπουκώρος που έχει φέρει σε δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου με όσα είπε για τη γνώση που είχε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης σχετικά με το περιεχόμενο των επισυνδέσεων.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός, βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, δέχεται συνεχώς προσκλήσεις για συνέντευξη και τις απορρίπτει, αποφεύγοντας όχι μόνο να εμφανιστεί στα ΜΜΕ αλλά και ιδιωτικές συζητήσεις με δημοσιογράφους.

Το πιθανότερο είναι ότι έχει δεσμευτεί να μη δώσει άλλη τροφή στο θέμα Μυλωνάκη που παραμένει ζωντανό για την προοδευτική αντιπολίτευση.

