Μιλά για κακουργηματικές ευθύνες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «θα το πάει θεσμικά μέχρι τέλους», όπως είπε χαρακτηριστικά στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή.

Μιλώντας για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη, που φέρεται (από τον βουλευτή Γ. Μπουκώρο) να ήταν ενημερωμένος για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη στείλει στη Βουλή, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για να το καταλογιστούν "κακουργηματικές ευθύνες".

Πρόκειται για μείζον ζήτημα διαφάνειας κατά την άποψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου που θα απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου για κοινή δράση. Είπε μάλιστα ότι η τοποθέτηση του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ γι αυτό το θέμα της δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα συνεννοηθούν.

Α.Σ.