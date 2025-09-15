Μη διαχειρίσιμες οι μεταναστευτικές ροές παρά την αναστολή των αιτήσεων ασύλου - ανησυχία στην κυβέρνηση.

Το τελευταίο διήμερο οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη από τη Λιβύη είναι πρωτοφανείς. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης πανηγύριζε στις συνεντεύξεις του, υποστηρίζοντας ότι λόγω του μέτρου της αναστολής των αιτήσεων ασύλου για τους μετανάστες που έρχονται από τη Λιβύη οι ροές έχουν μειωθεί δραματικά. Με αυτό το επιχείρημα προσπερνούσε την κριτική για περιφρόνηση του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.

Όμως, η πραγματικότητα δείχνει ότι η επίδειξη πυγμής, πέρα από όλα τα άλλα, δεν έχει ούτε το αποτέλεσμα που επιδιώκει η κυβέρνηση. Το πρόβλημα μέχρι στιγμής δεν ακούγεται αλλά είναι θέμα λίγου χρόνου να έρθει στο προσκήνιο και για αυτό αναμένονται νέες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Στην Κρήτη τοπικοί παράγοντες μιλούν για κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης. Ξανά...

Α.Σ.