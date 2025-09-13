Οι τυχαίες συναντήσεις του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Πέτρο Κόκκαλη.

Περιδιαβαίνοντας τα περίπτερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης έπεσε πάνω στον Πέτρο Κόκκαλη του «Κόσμος».

Πρόσωπα που ήταν εκεί κοντά μεταφέρουν στη στήλη ότι υπήρχε μεγάλη εγκαρδιότητα και διάθεση για κουβέντα.

Αντίθετα, όταν συνάντησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το κλίμα δεν ήταν τόσο ζεστό. Ούτε εκείνη ούτε εκείνος έδειξαν προθυμία για συζήτηση.

Δεν βρέθηκε, πάντως, στο δρόμο του ο Στέφανος Κασσελάκης, με τον οποίο τους χωρίζει άβυσσος.

Ποιος ξέρει αν θα έχει την ίδια τύχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο θα συμπέσουν το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Α.Σ.