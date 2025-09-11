Games
Οργή στην Κρήτη για τον Πλεύρη

Οργή στην Κρήτη για τον Πλεύρη Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MYRILLAS
Περισσότεροι από 460 μετανάστες παραμένουν σε πρόχειρες δομές σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Όταν έγινε υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε, πομπωδώς, τη δημιουργία κλειστής δομής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη. Μετά από έντονες αντιδράσεις αυτοδιοικητικών και τοπικών παραγόντων, αναδιπλώθηκε και συμφώνησε να δημιουργηθούν δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Τελικά, όπως μεταδίδουν κρητικά ΜΜΕ, 462 μετανάστες παραμένουν από δέκα μέρες μέχρι έναν μήνα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες και για τους ίδιους και για το προσωπικό φύλαξης.

«Δεν υπάρχει πολιτική και στρατηγική. Ούτε ξέρουμε αν θα φύγουν, ούτε πότε, ούτε ποιος θα τους συνοδεύσει, ούτε αν θα πάνε στις Σέρρες ή στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού, ούτε αν θα είναι κρατούμενοι», τόνισε χαρακτηριστικά η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Χανίων κ. Ελένη Ζερβουδάκη (NeaKriti.gr).

Συμπέρασμα: Η επίδειξη πυγμής στο μεταναστευτικό χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.

Α.Σ.

