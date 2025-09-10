Games
Πλεύρης και Αντετοκούνμπο

Πλεύρης και Αντετοκούνμπο
Θα πρέπει να είναι δύσκολο ειδικά για τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να συγχαίρει μια ομάδα με τέσσερις έγχρωμους παίκτες, τρεις (τα αδέρφια Αντετοκούνμπο) με καταγωγή από τη Νιγηρία.

Για μια κυβέρνηση που επενδύει στην αντιμεταναστευτική στροφή, με βασικό σύνθημα «απέλαση ή φυλάκιση» για όσους βρίσκονται χωρίς χαρτιά στη χώρα μας, δημιουργείται μια αμήχανη κατάσταση με τη θριαμβευτική πορεία της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Θα πρέπει να είναι δύσκολο ειδικά για τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να συγχαίρει μια ομάδα με τέσσερις έγχρωμους παίκτες, τρεις (τα αδέρφια Αντετοκούνμπο) με καταγωγή από τη Νιγηρία.

Ο «Greek Freak» Γιάννης, με όρους Πλεύρη, ήταν «λαθρομετανάστης» μέχρι να τον καλέσουν στο NBA και να τον αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία με γενναιοδωρία γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.

Περασμένα-ξεχασμένα για τον Πλεύρη, ντροπή και υποκρισία για όποιον θυμάται.

