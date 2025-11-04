Οι πανηγυρισμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η «παρέμβαση» του Θανάση.

Η ένταση της στιγμής, το απίστευτο buzzer beater, η νίκη… Όλα λόγοι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε έξαλλα το καλάθι που έδωσε στους Μιλγουόκι Μπακς τη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 117-115. Υπήρχε ένας ακόμα όμως: ο Μάιλς Τάιλερ και η «υποδοχή» που του επιφύλαξαν οι υποστηρικτές της πρώην ομάδας του.

Μετά το νικητήριο καλάθι ο «Greek Freak» ξέφυγε. Έπιασε τα γεννητικά του όργανα, έφερε το δάχτυλο στο στόμα στέλνοντας το «μήνυμα» προς όσους ήταν στις εξέδρες να σιωπήσουν, έκανε το σήμα της αποδοκιμασίας και με τα δύο του χέρια, ενώ γιούχαρε και εκείνος τον κόσμο.

Όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύριζε έξαλλα, οι συμπαίκτες του έτρεχαν προς το μέρος του. Κάποια στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του και ο αδελφός του, Θανάσης και φάνηκε σαν να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη, λέγοντάς του «ήρεμα, ήρεμα».

Η στήριξη στον Μάιλς Τέρνερ

Σε αυτό το ματς ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως αντίπαλος της ομάδας στην οποία έπαιζε επί δέκα σεζόν.

Πριν από το ματς, προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στον Τέρνερ, αλλά ο κόσμος στο Gainbridge Fieldhouse γιούχαρε. Ίδια ήταν η αντίδρασή τους κάθε φορά που ο παίκτης έπιανε την μπάλα.

«Είναι απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, τον αίμα, τον ιδρώτα, τα δάκρυά σου. Δέχεται περικοπές, επιβιώνεις από φήμες μεταγραφών. Προσπαθείς να κάνεις τα πάντα σωστά και μετά μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ΟΚ, θα το δεχθώ με το κεφάλι ψηλά», σχολίασε ο Τέρνερ.

Όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως ήταν σημαντικό για τους Μπακς να νικήσουν, για τον Τέρνερ.

«Μπορεί να μην το λέει, αλλά κατά κάποιο τρόπο πόνεσε. Αλλά είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε, να του πούμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Καταλαβαίνουμε πόσα έδωσε για την ομάδα, για την Ιντιάνα και πόσα είναι πρόθυμος να δώσει για το Μιλγουόκι. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος χαρακτήρας, σπουδαίος αντίπαλος. Έπαιζα εναντίον του για 10 χρόνια, πιστεύω ότι έδωσε τα πάντα», δήλωσε ο Greek Freak.

Μάλιστα, ο Τέρνερ δήλωσε πως οι υπόλοιποι παίκτες του είχαν πει πως θα τον στηρίξουν. «Μου είπαν πριν από λίγες ημέρες “θα σε στηρίξουμε”. Προφανώς υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των ομάδων και δεν ήμουν ο μόνος λόγος που ήθελαν να νικήσουν. Αλλά ήμουν ένας σημαντικός λόγος».

Αντετοκούνμπο: Δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν κάνεις το σουτ

Μιλώντας μετά το ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδωσε το buzzer beater- το δεύτερο της καριέρας του- στο ένστικτο.

«Μπορείς να ζήσεις αν χάσεις το σουτ. Δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις», δήλωσε ο Greek Freak, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

«Εάν κάνω το σουτ και το χάσω, μπορώ να κοιμηθώ, να έρθω στα αποδυτήρια, να κοιτάξω τους συμπαίκτες μου στα μάτια και να του πω “λάθος μου, θα βάλω το επόμενο”. Αλλά εάν δεν κάνεις το σουτ, πονάει», πρόσθεσε.

