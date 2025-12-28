«Καλύψαμε το 95% της συμφωνίας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι δηλώσεις Τραμπ και Ζελένκσι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, με επίκεντρο την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και συνομιλία των δύο ανδρών με τους ηγέτες της Ευρώπης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του απαριθμώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τόσο ο ίδιος όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Νορβηγίας, καθώς και οι αρχηγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε μαζί τους και η συνάντησή μας ήταν εξαιρετική» είπε και συνέχισε: «Καλύψαμε, θα έλεγαν κάποιοι, το 95%, δεν ξέρω τι ποσοστό, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Κατά τον Τραμπ μεγάλο «αγκάθι» είναι το εδαφικό και για αυτό πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. «Και οι δύο πλευρές θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος». Μάλιστα ο Τραμπ ανέφερε ότι παραμένουν «ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα. Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά».

Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι «άλυτο, αλλά πλησιάζουμε»

Ερωτηθείς ο Τραμπ αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς, απάντησε ότι το ζήτημα παραμένει «άλυτο, αλλά πλησιάζουμε πολύ περισσότερο. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι θα το λύσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfa73k990n89?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Ζελένσκι: Συμφωνία στο 95%

Για ουσιαστική συζήτηση μίλησε από την πλευρά του ο Ζελένσκι. «Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», είπε με νόημα. Για το δημοψήφισμα ο Ζελένσκι είπε ότι θα αφορά κάποιο από τα σημεία της συμφωνίας. «Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

O Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες τους θα συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες για να οριστικοποιήσουν τα θέματα που συζητήθηκαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=wo2w9qiDnKQ}

Όσα προηγήθηκαν

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfa2tmwn4hop?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου διαβεβαιώνει ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Ουκρανία ότι θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος περίπου στις 13:30, τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Φλόριντα για να συζητήσουν το σχέδιο.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

Λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι, μιλώντας σε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η ρωσική προεδρία καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος,

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Τραμπ με τον Πούτιν, λέγοντας πως αυτή έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο»

Νωρίτερα Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, είχε δηλώσει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Εζυρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ στη Φλόριντα. «Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».