Έκπληξη Γεραπετρίτη για το καλώδιο

Μέχρι το τέλος του χρόνου η επανέναρξη της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Με τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ Αθήνας - Λευκωσίας να έχουν δημιουργήσει σύγχυση για τα αίτια της καθυστέρησης στην πόντιση του καλωδίου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δέσμευση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η επανέναρξη του έργου της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Απέδωσε, μάλιστα, την εμπλοκή σε συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και υπονομεύουν την προσπάθεια.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του έργου και δήλωσε ότι "θα προστατευτεί".

Νεότερα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (23-26/9).

Στο μεταξύ, αναμένεται η αντίδραση της Λευκωσίας στη συνέντευξη Γεραπετρίτη.

Α.Σ.