Ο Αλέξης Τσίπρας «μπερδεύει» τις γραμμές στο Μαξίμου

Ο Αλέξης Τσίπρας «μπερδεύει» τις γραμμές στο Μαξίμου Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Σε διαφορετική γραμμή ο Άδωνις Γεωργιάδης από τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Παύλο Μαρινάκη.

Έμπλεξαν τις γραμμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο και κορυφαία γαλάζια στελέχη δεν συντονίζονται όταν καλούνται να τοποθετηθούν δημόσια για τον Αλέξη Τσίπρα. Σπάνιο φαινόμενο για το καλοκουρδισμένο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά τώρα φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός προκάλεσε έναν σχετικό αποσυντονισμό.

Σε διαφορετική γραμμή, λοιπόν, ο Άδωνις Γεωργιάδης από τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Παύλο Μαρινάκη με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερες από τέσσερις ώρες να ακουστούν τα πάντα και τα αντίθετά τους για τον Αλέξη Τσίπρα.

Από τη μία ο υπουργός Υγείας, λοιπόν, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως το «μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς» του, που παραμένει ένας «υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος» αν και, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, δεν κατάφερε να εξελιχθεί και να οικοδομήσει περαιτέρω το ταλέντο του.

Και ενώ ο κ. Γεωργιάδης σχολίαζε με πρωτόγνωρη εγκράτεια τον κ. Τσίπρα, στην ίδια τηλεοπτική ζώνη, ο κ. Φλωρίδης εξαπέλυε σκληρή επίθεση με αρκετή δόση ποινικού λαϊκισμού αλά Τραμπ: «Ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες και έβγαλε τους ποινικούς από τη φυλακή. Τρεις μήνες μετά την εκλογές του 2015 έφεραν τον νόμο Παρασκευόπουλου με τον οποίο αποφυλακίστηκε το βαρύ έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, το μπλέξιμο δεν σταμάτησε εδώ, καθώς λίγη ώρα αργότερα, ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ μετά τις πρωτοφανείς δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. «Δεν μπορώ να πω αν είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αυτά τα έχει γράψει η Ιστορία και θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να πατήσει σε δυο βάρκες και να μην αδειάσει κανέναν από τους δυο υπουργούς.

Δύσκολες οι ασκήσεις ισορροπίας σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Γ.Μ.

