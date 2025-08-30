Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Άνοιξε θέση» και για τον Ανδρέα Λοβέρδο

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, που μόλις χθες πήρε την άδεια λειτουργίας στη χώρα μας, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Μετά τον πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδ. Ζώρα που πλέον είναι Πρύτανης στο University of Κeely, με παράρτημα στην Ελλάδα, και ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος διορίστηκε σε μια σημαντική θέση στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Η περίπτωση του πρώην υπουργού Παιδείας, έχει το δικό του ενδιαφέρον, μιας και ο κ. Λοβέρδος δεν είχε κρύψει ποτέ ότι ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών Πανεπιστημίων.
Χαρακτηριστική μια εκ των δηλώσεών του στο παρελθόν: «Λέω ναι ρητά, δυνατά και ανοικτά στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».
Ωστόσο, το αν τίθεται θέμα θεσμικής δεοντολογίας και πολιτικής ηθικής, μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει…
Αναλυτικά η διοικητική ομάδα του University of Keele, στην Ελλάδα.
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας – Πρύτανης του University of Keele, Greece, Ν.Π.Π.Ε.
Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης – Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης – Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής
Ανδρέας Λοβέρδος – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής
Καθηγήτρια Φλώρα Τριανταφύλλου – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής
Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος – Κοσμήτωρ Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος – Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Χρήστος Λιονής – Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής
Κ.Σ.