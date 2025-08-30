Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Άνοιξε θέση» και για τον Ανδρέα Λοβέρδο

Ο πρώην υπουργός Παιδείας είναι ακόμη ένα πολιτικό στέλεχος που έπιασε δουλειά από την πρώτη μέρα της ίδρυσης των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην χώρα μας.

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, που μόλις χθες πήρε την άδεια λειτουργίας στη χώρα μας, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Μετά τον πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδ. Ζώρα που πλέον είναι Πρύτανης στο University of Κeely, με παράρτημα στην Ελλάδα, και ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος διορίστηκε σε μια σημαντική θέση στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Η περίπτωση του πρώην υπουργού Παιδείας, έχει το δικό του ενδιαφέρον, μιας και ο κ. Λοβέρδος δεν είχε κρύψει ποτέ ότι ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Χαρακτηριστική μια εκ των δηλώσεών του στο παρελθόν: «Λέω ναι ρητά, δυνατά και ανοικτά στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Ωστόσο, το αν τίθεται θέμα θεσμικής δεοντολογίας και πολιτικής ηθικής, μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει…

Αναλυτικά η διοικητική ομάδα του University of Keele, στην Ελλάδα.

Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας – Πρύτανης του University of Keele, Greece, Ν.Π.Π.Ε.

Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης – Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης – Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής

Ανδρέας Λοβέρδος – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Καθηγήτρια Φλώρα Τριανταφύλλου – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος – Κοσμήτωρ Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος – Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Χρήστος Λιονής – Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής

