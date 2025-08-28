Επιμένει ο Μαρκόπουλος

Ο Δ. Μαρκόπουλος δεν είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που έχει παρόμοια προσέγγιση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο πρώτος που εκφράζεται δημόσια.

Κατά των επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υπέρ της κάθαρσης στο κυβερνών κόμμα τάχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά (στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή). Έχει γράψει, μάλιστα, και σχετικό άρθρο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Ξεκάθαρα δηλώνει ότι όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν για να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν μεσαία στελέχη της ΝΔ στο σώμα της παράταξης προκειμένου να κάνουν ιδιοτελείς καριέρες, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Α.Σ.