Δούκας ενώνει προοδευτική αντιπολίτευση στο Δήμο για Παλαιστίνη

Δούκας ενώνει προοδευτική αντιπολίτευση στο Δήμο για Παλαιστίνη
Δεν υπερψήφισαν η παράταξη του πρώην Δημάρχου και η ακροδεξιά.

Κοινό ψήφισμα για την Παλαιστίνη υιοθέτησε ο Δήμος Αθήνας.

Η πρόταση ήταν του Δημάρχου Χάρη Δούκα και υπερψήφισαν οι παρατάξεις που στηρίχτηκαν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ριζοσπαστική αριστερά.

Δεν υπερψήφισαν η παράταξη του πρώην δημάρχου και η παράταξη της ακροδεξιάς. Μέλος της οποίας μάλιστα επιστράτευσε το «επιχείρημα» Φλωρίδη ότι έτσι κινδυνεύουν οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και ωφελείται η ...Τουρκία.

Αυτό που αρνείται σε πολιτικό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ επιτεύχθηκε στο Δήμο Αθηναίων...

Ε.Σ.

