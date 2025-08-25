Games
Ο Πολάκης απαντά στο ηλιοβασίλεμα του Σκέρτσου με ψαροντούφεκο και ροφό

Ο Πολάκης απαντά στο ηλιοβασίλεμα του Σκέρτσου με ψαροντούφεκο και ροφό Φωτογραφία: FACEBOOK
Η ανάρτηση Πολάκη για τον Σκέρτσο, τον 13ο-14ο μισθό και τα «φαρμακερά ψάρια».

Ακόμα συζητιέται η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τα ηλιοβασιλέματα και εκείνους που δεν πήγαν διακοπές που έγινε μεν viral, αλλά για τους λάθος λόγους. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης έστειλε το δικό του «μήνυμα» στον υπουργό Επικρατείας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απαντά στην πολυσυζητημένη πια έμπνευση του Άκη Σκέρτσου από το ηλιοβασίλεμα, με μια φωτογραφία του από «εξόρμησή» του για ψαροντούφεκο.

Σε ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης αποκαλεί τον υπουργό «ποιητή του ηλιοβασιλέματος» και του διαμηνύει πως έχει «γράμμα», αναφερόμενος σε πίνακα με στοιχεία για τους μισθούς της γενικής κυβέρνησης. «Δώστε ξεφτίλες 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη από το υπερπλεόνασμα για να πάνε διακοπές αυτοί που δεν πήγαν», γράφει.

Συνοδεύει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του που δείχνει τι έπιασε κάνοντας ψαροντούφεκο. «Πάρε και μια φωτογραφία και κράτα τη στο μυαλό σου και συ… και τα πιο φαρμακερά ψάρια στο τέλος πιάνονται», καταλήγει.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0C1jZdENnh13RgQrXTKeXHX9wDKUF6VVBqXX2JGUoovVtsReNx4rr1aaJMgdRZ4pel&id=100007004708966}

Πολάκης: «Ανατρέψτε αμέσως την «εκλογή» του Βραχνη, τι μαφία είναι αυτή;

Πολάκης: «Ανατρέψτε αμέσως την «εκλογή» του Βραχνη, τι μαφία είναι αυτή;

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

Πολιτική
Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

Πολιτική

