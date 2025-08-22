Επική ανάρτηση Σκέρτσου

… για όσους δεν πήγαν διακοπές.

Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να πει ο Άκης Σκέρτσος και αλλιώς του βγήκε… Πριν από λίγες ημέρες έκανε μια ανάρτηση και φαίνεται ότι τον «αποπλάνησε» το μαγευτικό καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα που απόλαυσε.

Είναι πράγματι μοναδικό και οι εικόνες που ανέβαζε είναι έως και επαγγελματικές.

Ωστόσο, στο μήνυμα του, σημείωσε ότι… «όσοι ολοκληρώνουν τις διακοπές τους ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους εικόνες σαν αυτή… μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Ηθικό δίδαγμα…

... Εσεις, το 52% των Ελλήνων που δεν κάνατε διακοπές φέτος (έρευνα ΙΕΛΚΑ), κρατήστε τις εικόνες στο μυαλό σας.

... Εσείς οι φτωχοί μείνετε με την νοσταλγία των διακοπών και αφήστε τους υπόλοιπους «αγκαλιά» με την Επικούρεια φιλοσοφία, της ηδονής και της ευδαιμονίας.

... Μείνετε με την νοσταλγία των διακοπών και τις φωτογραφίες του Σκέρτσου και αφήστε τη μουρμούρα...

.... Εξάλλου, έχουμε ΕΣΥ πολυτελείας, όπως είχε πει στη διάρκεια της πανδημίας ο Άκης. Θέλετε να έχουμε και διακοπές πολυτελείας;

ΥΣ: Η κεντρική φωτογραφία του Γιώργου Κονταρίνη, είναι πάντως καλύτερη. (Ηλιοβασίλεμα στην Κέρκυρα)

Κ.Σ.