Η «ομάδα ΔΕΘ» του ΠΑΣΟΚ

Τηλεδιάσκεψη έχουν σήμερα τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επεξεργάζονται τις οικονομικές προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Αννα Διαμαντοπούλου, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο επικεφαλής του think tank «In Social» Νίκος Χριστοδουλάκης, ο τομεάρχης οικονομικών βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, ο υπεύθυνος του τομέα του κόμματος Γ. Παλαιοδήμος θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε δέκα προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσουν τη Δευτέρα, διαδικτυακά το πιθανότερο, στον Ν. Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έμφαση δίνεται στον περιορισμό της ασυδοσίας των τραπεζών και των funds, ενώ κοστολογείται ως εφικτή η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο (γύρω στο 1 δισ).

