Σιωπή στη Νέα Αριστερά για τον Τσακαλώτο

Η ανάρτηση με την οποία ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε ειρωνικά και επικριτικά στη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα στην Le Monde δεν σχολιάζεται από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς.

Είναι, όμως, προφανές ότι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης ήρθε σε δύσκολη θέση, αφού ο ίδιος είχε επιλέξει να μη σχολιαστεί η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

Άλλωστε, ο κοινός βηματισμός που ακολουθεί με τον Σ. Φάμελλο σε πολλά ζητήματα υπονομεύεται από τον καβγά Τσακαλώτου - Πολάκη που θυμίζει τους λόγους για τους οποίους η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς δεν είναι κοντά, παρόλο που θα έφερνε ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Α.Σ.