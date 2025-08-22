Games
Τα Fake news, ο μετανάστης, ο Πλεύρης και ο ...Χρηστίδης!

Όλη η αλήθεια για τον μετανάστη και τον εύζωνα!

«Fake news» αποδείχτηκε το βίντεο που δείχνει μετανάστη να φωνάζει στο Σύνταγμα προς την πλευρά των Ευζώνων και να απομακρύνεται από αστυνομικούς. Το βίντεο διακινήθηκε πλατιά, ιδιαίτερα από ακροδεξιούς και ρατσιστικούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο, με τον τίτλο «μετανάστης επιτίθεται στους Εύζωνες και συλλαμβάνεται από την αστυνομία».

Το ίδιο υλικό αναπαρήγαγε στους λογαριασμούς του ο υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης, προειδοποιώντας και με αυτήν την αφορμή για «μηδενική ανοχή». Ενημέρωσε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος συνελήφθη και ότι έχει σταματήσει η διαδικασία για την παροχή ασύλου. Όπως προκύπτει όμως τώρα, το βίντεο αυτό είναι τραβηγμένο πολύ παλιότερα και οι αστυνομικοί που επενέβησαν δεν συνέλαβαν τον μετανάστη - για τον οποίο δεν είναι καθαρό σε ποιον απευθύνεται και τι λέει - αλλά τον απομάκρυναν από τον χώρο.

Το περιστατικό που αναφέρει ο Πλεύρης έγινε μεν, αλλά δεν υπάρχει βίντεο, και ο μετανάστης που εμπλέκεται επίσης δεν συνελήφθη. Οσο για το άσυλο που είχε αιτηθεί, η διαδικασία σταμάτησε αυτόματα επειδή δεν εμφανίστηκε να υποστηρίξει το αίτημά του. Η κυβέρνηση όμως και ο υπουργός αξιοποίησαν το κάλπικο βίντεο για να κατασκευάσουν μια ιστορία πάνω σ' αυτό και να σπείρουν μίσος και ρατσισμό, με σκοπό να ξεπλύνουν την άγρια πολιτική τους (και της ΕΕ) ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες, δίνοντας πάτημα να οργιάσουν και οι διάφοροι ακροδεξιοί. Κατά τα άλλα, διώκουν με τον «αντιρατσιστικό» νόμο όσους διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης!.

Και καλά τον Πλεύρη μπορεί να τον καταλάβουμε. «Αυτός είναι», που θα έλεγε και ο Κουτσούμπας. Ο Παύλος Χρηστίδης του ΠΑΣΟΚ, όμως, που εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση;

ΥΓ: Το θέμα ανέδειξαν (ΕΔΩ) ο «Πληροφοριοδότης» και η Α(γγελική) Σ(πανού) στις 18 Αυγούστου, με τίτλο «Πρεμούρα Χρηστίδη».

Τ.Τε.

