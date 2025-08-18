Πρεμούρα Χρηστίδη

Γιατί τόση ένταση στο σχολιασμό ενός θέματος που ο Πλεύρης «φούσκωσε» εκ των υστέρων για να διεγείρει αντιμεταναστευτικά ανακλαστικά;

Βιάστηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης να ξεσπάσει εναντίον του μετανάστη που επιτέθηκε φραστικά σε Εύζωνα. Το θέμα είχε κάνει γνωστό ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του λίγες ώρες νωρίτερα, ανακοινώνοντας ότι διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του.

Μόνο που το περιστατικό δεν ήταν χθεσινό αλλά προηγούμενων ημερών και ο Χρηστίδης αντέδρασε με θυμό, έχοντας την εντύπωση ότι συνέβη χθες το πρωί.

Γιατί τέτοια πρεμούρα; Τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ και όχι μετανάστευσης είναι ο Π. Χρηστίδης. Και γιατί τόση ένταση στο σχολιασμό ενός θέματος που ο Πλεύρης «φούσκωσε» εκ των υστέρων για να διεγείρει αντιμεταναστευτικά ανακλαστικά;

Και τελικά, τι σχέση έχουν αυτά με ένα προοδευτικό κόμμα;

Θάνος Πλεύρης

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

