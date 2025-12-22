Ποιος είναι ο λόγος που επιτίθεται στον Δούκα.

Νέα επίθεση στον Χάρη Δούκα από τον Θάνο Πλεύρη, με ακροδεξιά ρητορία για την εκδήλωση νέων σε προαύλιο εκκλησίας.

Το έχουμε πει και άλλη φορά.

Ο Θ. Πλεύρης θέλει να είναι υποψήφιος για δήμαρχος Αθηναίων σε περίπτωση που δεν θα κατέβει ξανά ο Κώστας Μπακογιάννης.

Οπότε αρχίζει το ...έργο του!

Αν και ως βουλευτής Α΄Αθηνών δεν τον χαλάει η αναζήτηση ψήφων, τα πράγματα δυσκολεύουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια για τους "γαλάζιους" υποψήφιους.

Α, ούτε ως υπουργό Μετανάστευσης τον χαλάει, να μην παίζει η είδηση για τη νέα μαζική είσοδο μεταναστών στην Κρήτη!

Β.Σκ.