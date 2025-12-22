Νέα επίθεση στον Χάρη Δούκα από τον Θάνο Πλεύρη, με ακροδεξιά ρητορία για την εκδήλωση νέων σε προαύλιο εκκλησίας.
Το έχουμε πει και άλλη φορά.
Ο Θ. Πλεύρης θέλει να είναι υποψήφιος για δήμαρχος Αθηναίων σε περίπτωση που δεν θα κατέβει ξανά ο Κώστας Μπακογιάννης.
Οπότε αρχίζει το ...έργο του!
Αν και ως βουλευτής Α΄Αθηνών δεν τον χαλάει η αναζήτηση ψήφων, τα πράγματα δυσκολεύουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια για τους "γαλάζιους" υποψήφιους.
Α, ούτε ως υπουργό Μετανάστευσης τον χαλάει, να μην παίζει η είδηση για τη νέα μαζική είσοδο μεταναστών στην Κρήτη!
Β.Σκ.