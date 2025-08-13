Η... απελευθέρωση της Ατόκου από τον Κικίλια

Οταν ο υπουργός Ναυτιλίας ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο έδωσε λύση.

Όπως έγραψε η στήλη, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Ιθάκης η απόφαση του λιμεναρχείου να απαγορευτούν οι θαλάσσιες δραστηριότητες γύρω από την ακατοίκητη νήσο Άτοκο, ιδιοκτησίας της εφοπλιστικής οικογένειας Τσάκου.

Εκ των υστέρων, μάθαμε ότι η απόφαση ήταν επιχειρησιακή και όχι πολιτική. Οταν ο υπουργός Ναυτιλίας ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο έδωσε λύση: Ναι στο ψάρεμα στο νησί, όχι στα ημερόπλοια που απαγορεύονταν μέχρι πέρσι και οι επιβάτες άναβαν φωτιές, έκαναν μπάρμπεκιου και κινδύνευε η ζωή τους από τα αγριογούρουνα.

Α.Σ.