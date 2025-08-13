Games
Ο Κικίλιας, ο Τσάκος και η Άτοκος

Ο Κικίλιας, ο Τσάκος και η Άτοκος
Τι λένε τοπικοί παράγοντες.

Μεγάλη αντίδραση στην τοπική κοινωνία της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς προκάλεσε η απόφαση απαγόρευσης θαλάσσιων δραστηριοτήτων γύρω από την ακατοίκητη νήσο Άτοκο.

Η δικαιολογία είναι η περιβαλλοντική προστασία, όμως οι περισσότεροι στο Ιόνιο δεν πείθονται λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ατόκου, που ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια Τσάκου.

Οπως μεταφέρουν στη στήλη τοπικοί παράγοντες, θεωρούν ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας έκανε ένα «δώρο» σε ισχυρούς φίλους για να έχουν την ησυχία τους τις θορυβώδεις μέρες του 15Αύγουστου που κάθε καλοκαίρι αράζουν εκεί με τα σκάφη τους.

Α.Σ.

